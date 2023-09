Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat din Filiasi, arestat preventiv in martie, pentru trafic de persoane si violenta in familie. Potrivit anchetatorilor, barbatul a obligat o tanara, cu care traia in concubinaj, sa se prostitueze in Italia si Germania. Procurorii au mai explicat ca inculpatul ar fi obligat tanara sa inchita medicamente. Procurorii DIICOT au explicat ca inculpatul a comis faptele dupa ce a iesit dintr-un penitenciar din Franta. „S-a reținut ca inculpatul, din orașul Filiași, județul Dolj, a revenit in țara in toamna anului…