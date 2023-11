Bărbat accidentat mortal, pe trecerea de pietoni! A fost lovit de un tir Un barbat, in varsta de 73 de ani, și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de un tir, in timp ce traversa drumul public pe trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 18:30, in localitatea Coșava. „Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un tir pe DN 68A dinspre Margina catre Coșevița, iar in localitatea Coșava a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 73 de ani, care se afla angajat in traversarea drumului public pe marcajul pietonal marcat și semnalizat corespunzator. In urma accidentului, pietonul a decedat”, a anunțat IPJ Timiș. … Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

