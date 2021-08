Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina, marți dimineața, pe DN 58, in județul Caraș-Severin. Șoferul a fugit de la locul accidentului și este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii au fost sesizați marți dimineața, prin apel la 112, despre producerea unui accident soldat…

- La data de 27.08.2021, ora 08.33, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DN2-E85, in loc. Domnești Targ, s-a produs un accident rutier. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 85 de ani, din comuna Pufești,…

- Barbatul care a lovit mașina polițistului de frontiera și a fugit de la locul accidentului a fost gasit intr-o fașie forestiera in apropierea municipiului Balți. Spune ca a fugit pentru ca s-a speriat și recunoaște ca ar fi baut doua beri.

- Miliardarul grec a fost plasat sub control judiciar. Instanța a luat in considerare faptul ca barbatul nu a avut pana acum probleme cu legea, este un om de afaceri cunoscut și are varsta inaintata: 68 de ani. El trebuie sa mearga regulat la poliție și nu are voie sa paraseasca țara.Acesta a fost, inițial,…

- Cațiva șoferi romani au reușit sa opreasca un TIR pe o autostrada din apropierea orașului catalan Girona. Barbatul aflat la volan a lovit mortal un alt coleg cu care avusese o altercație și apoi a incercat sa fuga de la locul accidentului.

- Ieri dimineața, in jurul orei 06.30, un cetatean a sesizat Politia Orasului Harlau despre faptul ca un barbat este cazut intr-un sant de pe marginea DC 150. Atunci inspector principal Sava Ioan și agent șef principal Opinca Vasile au inceput cautarile pentru a gasi faptașul. Chiar daca era liber, Ioan…

- Accident teribil in Oradea! Un tanar de 27 de ani a intrat cu masina pe un trotuar si a lovit patru persoane, printre care si doi copii. Șoferul a parasit locul accidentului, dar s-a prezentat apoi la Poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma testarii a reiesit faptul ca barbatul era sub influenta…

- Un bistrițean de 36 de ani a accidentat mortal, cu TIR-ul, un batran care circula pe marginea drumului, in Satu Mare. Dupa accident, șoferul nici macar nu a oprit sa vada ce s-a intamplat, continuandu-și drumul. A fost prins abia in Austria, la volanul TIR-ului implicat in accident. Potrivit presasm.ro,…