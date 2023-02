Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, luni, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Mihai Diaconescu, seismolog INFP, a facut anunțul de care tuturor romanilor le este teama. Am putea avea și noi cutremur de 7 grade, mai ales ca de 32 de ani in țara noastra nu au fost inregistrate seisme majore. Intrebat daca ne putem aștepta sa se intample un astfel de cutremur, de peste 7 grade și…

- Cinci cutremure s-au produs in Romania, in zona seismica Vrancea, in noaptea de 6 februarie, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceeași noapte, un seism de 7,8 grade a avut loc in Turcia. Primul cutremurul a avut loc la adancimea de 20km, cu magnitudinea…

- Matei Sumbasacu explica modul in care directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP) „liniștește” populația pe baza unor date care „nu au fost inregistrate științific pana in 1977”. Marmureanu afirmase ca nu poate exista vreo legatura intre cutremurele din Turcia și cele…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora 18,38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…