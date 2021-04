Baraj pe Nil: Reluarea negocierilor la Kinshasa

Etiopia, Egiptul si Sudanul si-au reluat duminica la Kinshasa negocierile in jurul mega-barajului etiopian de pe Nilul Albastru, o hidrocentrala prezentata ca vitala de Addis Abeba si perceputa ca o amenintare de Cairo si Khartoum, noteaza AFP.



"Aceste negocieri reprezinta ultima sansa de care trebuie sa o profite cele trei tari pentru a ajunge la un acord", a afirmat ministrul egiptean de externe, Sameh Shoukry, in declaratii pentru media egiptene.



Acordul trebuie sa permita "umplerea si exploatarea barajului Renasterii in urmatoarele luni si inainte de urmatorul sezon…