Bănuită de comiterea unui furt de 4000 de lei identificată de poliţişti O tanara de 25 de ani, banuita de comiterea unui furt din locuinta a fost identificata de politistii din Cehu, la inceputul acestei saptamani. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 20 februarie a.c., ora 21.30, politistii din Cehu au fost sesizati de catre un barbat din Ulciug despre faptul ca persoane necunoscute au patruns, la aceeasi data, in locuinta acestuia si i-au sustras 3750 de lei si 50 de euro. Verificarile efectuate de politisti au dus la identificarea persoanei banuita de comiterea faptei. Este vorba despre o tanara de 25 de ani, din Jibou. Prejudiciul a fost recuperat… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei adolescenti, banuiti de comiterea unui furt au fost prinsi de politisti. Prejudiciul a fost recuperat. La data de 26 iulie a.c., ora 1.15, Politia a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 de catre un barbat de, in varsta de 71 de ani, din judetul Maramures, despre faptul ca persoane necunoscute…

- La data de 24 iunie a.c., politistii din Jibou au identificat o tanara de 29 de ani, din Jibou, care la data de 10 iunie a.c., a patruns intr-o societate comerciala de pe raza orasului, iar de pe o masa a luat un telefon mobil in valoare de 500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat si predat pagubitului.…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pericei continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de inșelaciune și violare de domiciliu, fapte comise in luna februarie a acestui an. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 februarie a.c., un barbat din comuna Pericei…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la 16 sesizari, iar in urma activitaților desfașurate, au constatat sase infracțiuni, au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale și au reținut sapte permise de conducere. La data de 20 mai a.c., politistii au acționat, la nivel județean, pentru prevenirea…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu politistii de la structura de ordine publica, au desfasurat in primele zile ale lunii mai a.c., o actiune pentru prevenirea faptelor antisociale, siguranta traficului rutier, dar si pentru a combate ilegatitatile de orice fel.aproape 1000 de sanctiuni…

- Doua dosare penale au intocmit intocmit polițiștii din Salaj la mijlocul acestei saptamani pentru infracțiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Primul dosar penal a fost intocmit de polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica. La data de 29 aprilie a.c., ora 8.15, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de ucidere din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea Poliției ca urmare unui accident de circulație, produs pe raza județului Salaj. In noaptea de 30 aprilie spre 1 mai a.c.,…