- O expozitie a artistului stradal Banksy la Galeria de Arta Moderna din Glasgow a atras 180.000 de vizitatori pe parcursul celor 10 saptamani de desfasurare. Expozitia va pleca acum in turneu, Banksy solicitand sugestii pentru urmatoarele destinatii in lume, scrie BBC, potrivit news.ro.Sefii galeriei…

- Canicula pare ca nu a lasat Romania in pace, nici in prag de toamna. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment cu privire la o noua perioada in care temperaturile excesive vor fi prezente in mai multe regiuni din țara. In unele zone se vor simți temperaturi de pana la…

- Duminica: Vernisajul expoziției „Arcul peste timp”, la Muzeul din Alba Iulia. Scurta incursiune in istoria arcului și a sageților La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va avea loc duminica, 6 august, de la ora 15:00, vernisajul expoziției „Arcul peste timp”. Expoziția propune o trecere in revista…

- Expozitia, prilejuita de marcarea a 140 de ani de la nasterea arhitectului ploiestean Toma T. Socolescu (1883-1960), valorifica in principal o serie de carti postale ilustrate si fotografii din patrimoniul institutiei, care infatiseaza cateva dintre edificiile publice si particulare realizate dupa planurile…

- Expozitia fotografica itineranta “Noi, Poporul/ We the People”, care celebreaza aniversarea a 25 de ani de Parteneriat strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania, a fost deschisa miercuri in Piața Ovidiu din Constanța, iar publicul se poate bucura de ea timp de doua saptamani. Evenimentul…

- The Institute lanseaza apelul anual de inscrieri pentru DIPLOMA Show, un proiect prezentat de UniCredit Bank, și așteapta pana la 7 iulie lucrarile de diploma realizate de noua generație de artiști, arhitecți și designeri, absolvenți ai promoției 2023, ce

- ArtEast Gallery va invita joi, 15 iunie, de la ora 18:00 la vernisajul expozitiei NEVOI MONUMENTALE, semnata de Radu Carnariu si curatoriata de Dana Lungu. Expozitia va putea fi vizitata in perioada 15 iunie-31 august 2023 la spatiul ArtEast Gallery din Strada Pacurari nr. 108, Iasi. In expozitia…

- Vremea rea nu ii slabește pe romanii in zilele ce urmeaza, intrucat ciclonul mediteranean aduce prapad in Romania. Vremea se dezlantuie iar, astfel ca ce ne asteapta in urmatoarele zile nu este ceva placut, in contextul in care a inceput perioada concediilor. Vești proaste de la ANM. Un ciclon mediteranean…