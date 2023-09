Bănică Jr este vedeta Festivalului Sarmalelor și Piftiilor Foame de bani! Banica Jr a devenit noua vedeta a Festivalului Sarmalelor și Piftiilor 2023. Solistul nu mai așteapta masa de Craciun și da navala in acest weekend, Peștișani, Gorj, cu o mare pofta de cantat iubitorilor de sarmale și racituri tradiționale. ”S-o facem lata”, este mesajul artistului care obișnuia sa se apropie de astfel de delicatese tradiționale doar in cea mai prospera perioada de peste an, cand melodii precum ”Doar o data-i Craciunul” ori ”Doar un Craciun cu tine” ii umple conturile incat sa aiba o imbelșugata masa de Craciun. Cat te costa sa-ți cante Loredana, Delia, Andra,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

