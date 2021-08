Asteroidul Psyche, care se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant, are o valoare estimata la 10.000 de miliarde de dolari, mai mult decat intreaga economie globala. Asteroidul este unul dintre cele mai mari obiecte din centura principala de asteroizi a sistemului solar care orbiteaza intre Marte și Jupiter. In 2022, NASA […] The post Bani prin aer! Asteroidul Psyche, din apropierea Pamantului, valoreaza 10.000 de miliarde de dolari! first appeared on Ziarul National .