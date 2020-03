Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul roman Siegfried Muresan s-a pronuntat miercuri pentru suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene pentru functionarea noului Parchet European, in contextul in care acesta va avea de anchetat peste 3.000 de cazuri in primul an. ''Am cerut oficial…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca rezultatul discuțiilor pe bugetul UE „este dezamagitor". Șeful statului a punctat ca statele membre nu s-au armonizat asupra fondurilor care urmeaza sa le fie alocate. Scandal la negoicerile viitorului buget al UE, rpimul dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze „la sange” pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. „Ideea este de a gasi prin discutii de acest tip bilateral numitorul…

- 17 țari, intre care și Romania Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria au semnat comunicatul final al summitului Grupului "Prietenii Coeziunii” care a avut loc in acest oras situat la 180 de kilometri sud…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au raportat cazuri de coronavirus, a declarat Stefan De keersmaecker, purtator de cuvant al Comisiei Europene. Executivul European lucreaza la asigurarea masurilor necesare pe care UE le poate aplica in cazul in care sunt semnalate cazuri de imbolnavire."Comisia…

- Generalul Wesley Clark, fost comandant NATO în Europa, a declarat ca înțelege animozitatea opiniei publice sârbe fața de NATO, dar exista relatii de parteneriat ale Serbiei cu NATO. " Înteleg ca nu este usor pentru Serbia sa treaca peste mostenirea razboiului, dar în…

- Unul dintre eurodeputații care vor negocia Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 al Uniunii Europene este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, Siegfried Mureșan este responsabil de coordonarea in interiorul grupului a domeniilor buget, dezvoltare…

- Primaria Brasov isi va recupera in natura ultimele datorii de la Roman SA, dupa ce fabrica de autocamioane nu si-a achitat mai multa vreme obligatiile catre bugetul local al municipiului Brasov. Mai exact, potrivit unei informari prezentate ieri in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov,…