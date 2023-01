Bani pentru dotări în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice din România 500 de milioane de lei din PNRR pentru modernizarea și dotarea ambulatoriilor de specialitate din Romania. Ministerul Sanatații a finalizat evaluarea dosarelor depuse pentru finanțarea proiectelor de modernizare și dotare a ambulatoriilor de specialitate din Romania. In cadrul Investiției specifice – Unitați de asistența medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

