Bani europeni pentru modernizarea Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iulie, au inceput lucrarile de reparații capitale și de modernizare ale strazii Calistrat Hogaș, una din cele mai importante artere de trafic rutier din zona centrala a municipiului Piatra-Neamț. Lucrarile sunt prevazute a avea loc pe o lungime de 461 de metri, intre intersecțiile cu strazile…

- Cei mai buni Colegiul Național „Petru Rareș” este primul la promovabilitate, anul acesta – 99%, cu doar 2 elevi respinși. La sesiunea din iunie 2023 nu s-a inregistrat promovabilitate de 100% la nici o școala, performanța atinsa anul trecut de Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, unde acum procentul…

- Prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2023, la Limba și literatura romana are loc luni, 26 iunie. Candidații pot intra in sala de examinare incepand de la ora 07.30, pana la ora 8.30. In intervalul 08.30 – 09.00, elevii vor fi legitimați cu actul de identitate și vor primi instrucțiuni in privința…

- ”Grupul Electrica, prin intermediul operatorului Distributie Energie Electrica Romania (DEER), a atras finantari europene nerambursabile, prin Fondul pentru Modernizare, in valoare de 57 milioane euro. Suma reprezinta 80% din cheltuielile eligibile pentru patru proiecte de investitii in reteaua de distributie…

- UPDATE 15.15 - Votul s-a incheiat. Guvernul Ciolacu a fost investit de Parlament. Au fost 290 de voturi "pentru" și 95 "impotriva". UPDATE 14:30 - A inceput votul in Parlament. Marcel Ciolacu nu a fost prezent in momentul in care ar fi trebuit sa voteze.UPDATE 14:12 - Ciuca, mesaj pentru parlamentari:…

- Studenti din Franta, Israel, Grecia si Tarile Arabe au participat, alaturi de 13 ansambluri folclorice studentesti, la parada costumelor populare si au umplut strazile din centrul Iasului de culoare. „Asa-i viata omului", cea de a sasea editie a Festivalului Folcloric Studentesc organizat de Universitatea…

- Un numar de 39 de producatori din Republica Moldova si sapte institutii publice din tara participa la cea de-a saptea editie a Serbarii Florilor, eveniment organizat de Primaria municipiului Vaslui. Producatorii de materiale dendrofloricole vor oferi spre vanzare bulbi, flori in ghivece si o varietate…