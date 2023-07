Bani europeni pentru îmbunătățirea condițiilor în două spitale din Timișoara Primaria Timișoara a anunțat ca, impreuna cu Spitalul Municipal Timișoara și Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, a reușit sa atraga peste 140 de milioane de lei din fonduri europene PNRR pentru modernizarea condițiilor medicale din cele doua spitale. Astfel, in jur de 30 de milioane de lei vor contribui la modernizarea secțiilor de terapie intensiva […] Articolul Bani europeni pentru imbunatațirea condițiilor in doua spitale din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

