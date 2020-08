Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii aloca 850 de milioane lei despagubiri pentru seceta ceea ce asigura minimum 80% din cuantum, care va fi directionat in luna septembrie, urmand ca restul sa fie acordat fermierilor la rectificarea din octombrie. "Dupa ce noi am incheiat intalnirea cu liderii fermierilor,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va aloca peste 286 de milioane de lei pentru sustinerea activitatii crescatorilor de pasari, oi, capre si porci, prin trei scheme de ajutor de stat care au ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, in perioada 1 martie - 1 iulie…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 83,21 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in scadere cu 2,5% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 85,35 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- Clubul Fermierilor Romani urmarește sa sprijine prin propunerile inaintate catre Guvern și Parlament asigurarea continuitații și stabilitații afacerilor fermierilor, continuarea programelor de investiții in modernizarea agriculturii, indiferent de riscurile generate de actuala criza globala de natura…

- Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, cand a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a alocat, de la bugetul de stat, suma de 178 milioane de lei pentru susținerea financiara a Programului de produse lactate acordate elevilor, in acest fel fiind sprijiniți și producatorii de lapte și procesatorii de lactate din Romania. Pentru anul scolar…

- In ședința de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare care modifica și completeaza HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate pentru anul 2020", anunța Ministerul Agriculturii. In primavara…

- Ministrul Agriculturii anunța ca termenele pentru programul guvernamental Tomata 2020 vor fi prelungite pana la 1 iulie, pentru valorificarea productiei minime, respectiv 15 iulie, pentru depunerea documentelor justificative care sa ateste acest lucru. “In urma discutiilor cu fermierii, am luat decizia…