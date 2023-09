Stiri pe aceeasi tema

- InfoTrafic: Restricții de circulație la intrarea pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la nod rutier Șelimbar și in alte zone Joi, 21 septembrie, este restricție de circulație la intrarea pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, de pe DN1, in zona nodului rutier Șelimbar. CNAIR a anunțat ca breteaua de urcare pe autostrada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr o coliziune fata spate pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, la kilometrul 17, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov. Mai multe…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat in cursul dimineții de astazi, 18 septembrie 2023, modificarea restricțiilor de circulație pe Autostrada A10 Turda-Aiud, intre km 66+000 și km 66+500, pe Calea de Rulare 1. Astfel, in perioada 18 – 30 septembrie 2023, in…

- 5-6 septembrie| Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pentru lucrari de reparații la carosabil. Trafic restricționat și pe DN7 5-6 septembrie| Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pentru lucrari de reparații la carosabil. Trafic restricționat și pe DN7 Traficul rutier…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) informeaza ca circulația este blocata pe autostrada, pe sensul de mers Timișoara – Arad, din cauza unui incendiu survenit... The post Circulație blocata pe autostrada Timișoara-Arad, dupa ce un autocamion a luat foc appeared first on Special Arad · ultimele…

- FOTO: Restricții de circulație pe Autostrada A10, intre Sebeș și Alba Iulia, pentru reparații la carosabil. Cat vor dura Marți, 8 august, circulația rutiera a fost restricționata pe Autostrada A10, lotul 1, intre km 0+200 – km 1+700, intre Alba Iulia și Sebeș. Potrivit DRDP Cluj, se intervine pentru…

- Circulatia rutiera este deviata, luni, pe autostrada A2, in judetul Calarasi, din cauza unui accident produs pe sensul spre Constanta. Patru persoane au fost ranite si este asteptat elicopterul SMURD, anuta Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit…