Bandă de 10 români, arestată în Franţa. Piraţii şoselelor i-au îngrozit pe şoferi, atacau camioanele în mers Hotii jefuiau camioanele chiar in timp ce acestea se deplasau pe autostrada si se presupune ca hotii romani au comis zeci de astfel de furturi. Prejudiciul estimat este de peste 3,5 milioane de euro. Zece persoane au fost arestate de politie, scrie presa franceza. "Adevarati pirați ai soselelor, capabili sa repereze un camion care li se pare interesant chiar de la ieșirea acestuia din depozit si sa-l urmareasca si jefuiasca pe parcursul mai multor kilometri. Acrobați care zboara, capabili sa urce pe capota unei mașini care merge cu viteza maxima, de unde se urca apoi in camioane. Talharii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

