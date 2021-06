Bancul zilei: Pentagonul și OZN-urile Este anul 2222 iar Ion si Maria aterizeaza pe Marte, dupa un zbor de zeci de milioane de kilometri. Ei se întâlnesc cu un cuplu marțian si vorbesc despre tot felul de lucruri. Ion întreaba daca Marte are o piata de capital, daca au laptop-uri, cum se fac bani, etc.



În cele din urma, Maria aduce în discuție subiectul sex.

-Dar cum faceti voi acest lucru?&" întreaba ea curioasa foc.



-Mult mai bine ca voi!, raspunde marțianul.



Urmeaza o discuție si în cele din urma cele doua cupluri decid sa faca schimb de parteneri pentru o noapte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii ruși zboara cu avionul spre front. Comandantul le explica beneficiile razboiului: – În zona de conflict, pentru capul fiecarui dusman, veti primi 1000 de ruble si 3 zile de permisie. Noaptea târziu, avionul aterizeaza. Soldatii coboara si, dupa un timp, se…

- Un preot se întorcea obosit de la vecernie și urca scarile catre apartamentul lui. La etajul 1, miros de gratar, la 2 – miros de chiftele. – E postul Paștelui, bai, pacatosilor! Arde-i, Doamne! Mai urca un etaj si ajunge acasa: ficatei la cuptor cu mamaliga. –…

- Tanti Mioara nu e de acord cu purtatul maștii.Ea își aduce aminte ca în vremea accidentului de la Cernobîl era eleva și ca mergea fara nicio protecție, fara masca și fara manuși.Și singurele simptome i-au aparut abia dupa vreo doi ani și erau destul de insesizabile. Când…

- Doi prieteni stau de vorba la o bere. Unul dintre ei îi spune celuilalt: - Sunt dezamagit de politica din zilele noastre! Singurele partide în care mai cred, sunt partidele de s*x și cele de pescuit.

- Profesoru-i întreaba pe elevi daca sunt fani manele. Toți ridica mâna, cu excepția unuia.Profesorul: - De ce nu ești fan manele? Elevul explica: - Îmi place jazz-ul. Fiindca mama e fan jazz, tata e fan jazz, așa ca și eu sunt fan jazz.Profesorul: - N-are nicio…

- Ca in orice domeniu de activitate și in magistratura exista posibilitatea ieșirii la pensie anticipata. Subiectul este unul sensibil și, intr-o anume masura, este legat de pensiile speciale. Ultimele informații spun ca pensionarea anticipata a magistraților a devenit tema de discuție in Senatul Romaniei.…

- In urma cu miliarde de ani planeta Marte gazduia lacuri, rauri și chiar oceane, insa ce s-a intamplat cu toata apa ramane un mister. Pana acum, cercetatorii au crezut ca aceasta a ajuns in spatiu. Insa, conform unui nou studiu, o mare parte din apa a ramas blocata in scoarta martiana.

- Discutau un neamt, un american si-un roman. Neamtul: ala mic al meu, cum s-a nascut, s-a si napustit la bancul de lucru si a inceput sa munceasca. Americanul: eu sunt pilot, cum s-a nascut feciorul a sarit direct in cabina, cu mainile pe manse. Romanul: nevasta-mea e gravida de un an jumatate;…