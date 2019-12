Bancul zilei: Americanul și rusul se laudă Americanul:



– La noi… când trece Trump, toata lumea arunca în el cu fructe, oua, îl scuipa, îl înjura, etc etc…



Rusul:



– La noi când trece Putin, toata lumea urineaza pe el… care mai de care…



Americanul:



– Ei, hai sa fim serioși; am exagerat și eu puțin… Îl înjuram, dar mai în șoapta… aruncam spre el… dar nu îl atinge nimeni…



Rusul:



– Pai și noi am exagerat puțin… Într-adevar, urinam, dar nu…

