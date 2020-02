Stiri pe aceeasi tema

- Un postas din comuna prahoveana Aricestii Rahtivani sustine ca a fost atacat la drumul mare de doi barbati care i-au pus cutitul la gat si apoi i-au furat geanta in care se aflau banii de pensii. Politistii au insa suspiciuni cu privire la acuzele postasului.

- Vineri dimineața in vestul țarii au avut loc doua atacuri asupra unor unitați bancare, cu mod de operare identic. Potrivit Inspectoratului de Poliție al județuluiArad, in jurul orei 3:20, dispeceratul unitații a fost sesizat ca bancomatul unei agentii bancare de pe Calea Timisorii ar fi fost distrus…

- Un bancomat a fost aruncat in aer la Arad, joi noaptea. Un al doilea bancomat a fost aruncat in aer la Belint, in Timis. Hotii au fugit cu banii si sunt cautati de politie. Un ATM a fost spart, dupa ce a fost aruncat in aer, la Arad, in cartierul Aradul Nou, pe Calea Timisoarei. Hotii s-au facut nevazuti…

