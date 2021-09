Stiri pe aceeasi tema

- Moneda europeana a trecut de 5 lei la ghiseele principalelor banci comerciale din Romania, conform cotatiilor disponibile pe paginile de internet ale acestora, scrie Agerpres. Astfel, Banca Transilvania vinde la casele de schimb un euro cu 5 lei si il cumpara de la clienti cu 4,8900 de lei, in conditiile…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.109.076 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.033 de noi imbolnaviri din 45.430 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 48 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, controlat de statul roman prin Ministerul Energiei, a terminat primele sase luni ale anului cu rezultate record, pe fondul cresterii cererii interne de energie si al preturilor care au ajuns la un maxim istoric. Hidroelectrica a vandut…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța care pemite incheierea unor acte adiționale la contractele derulate cu bani publici, care sa ajusteze prețurile in funcție de cele ale materialelor de construcții. Fara aceasta soluție, multe dintre construcții ar risca sa nu fie terminate, spune Cseke Attila. Romania…

- Pretul painii se situeaza in Romania aproape la jumatatea mediei europene, mai exact la 56%, arata datele publicate vineri de Eurostat, Biroul European de Statistica. Cea mai scumpa paine din Uniunea Europeana este in Danemarca, in vreme ce in Bulgaria si Polonia pretul painii este la sub 70% din media…

- Romanii platesc anul acesta mai mult pe prune, in contextul in care la nivel national productia a scazut cu circa 30- din cauza vremii nefavorabile. Deja in piata Obor din Capitala anumite soiuri se vand chiar si cu 12 lei kilogramul. In Banat, producatarii de prune estimeaza ca si rachiul isi va dubla…

- Cursul leu/dolar ar putea atinge 4,20 in decembrie, si 4,30 in martie anul viitor. In plus, dupa un avans al economiei de 5,7% in 2021, estimarile vizeaza un salt de 5,1% in 2022 si unul de 4,5% in 2023, se arata intr-o analiza elaborata de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania,…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 74,5 puncte, maximul ultimilor 6 ani, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 38,4 puncte).