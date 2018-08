Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating DBRS estimeaza ca bancile europene cu cea mai mare expunere pe Turcia nu ar trebui sa aiba probleme deosebite in a gestiona criza provocata de prabusire lirei turcesti, transmite Reuters. DBRS susţine că băncile europene cele mai expuse pe Turcia, fie prin intermediul…

- Puternicul ministru turc al Finantelor a depus eforturi joi sa le ofere asigurari investitorilor straini, subliniind ca Turcia nu are nevoie de ajutorul Fondului Monetar International (FMI) pentru a iesi ”si mai puternica” din criza monetara care o afecteaza, relateaza AFP, preluata de News.ro.…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Banca centrala a Turciei a reușit, saptamana trecuta, sa stopeze prabușirea lirei, prin creșterea semnificativa a dobanzilor, dupa ce președintele Erdogan a susținut o implicare mai mare a statului in economie. Masura a avut efect pe termen scurt, insa, in condițiile in care Erdogan a revenit cu o noua…

- Analiștii economici apreciaza ca ce se intampla acum in Turcia seamana cu colapsul financiar din Grecia de acum cațiva ani și ca economia turceasca s-ar putea contracta cu 10%-20%. Banca centrală a Turciei a reușit, săptămâna trecută, să stopeze prabușirea lirei,…