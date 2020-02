Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a explicat miercuri, in urma demiterii guvernului Orban prin adoptarea motiunii de cenzura introduse de PSD, ce se va intampla cu ordonantele de urgenta formulate de PNL marti seara. Ordonantele nu au apucat sa fie publicate…

- Marcel Ciolacu transmite un mesaj dur cu referire la sedinta de Guvern de marti. Liderul PSD critica modul in care cabinetul de miniștri voteaza zeci de ordonanțe la ceas de noapte, in condițiile in care moțiunea de cenzura de miercuri ar putea trimite acasa Guvernul...

- Deputatul Iulian Bulai, vicepresedinte USR, afirma ca va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL daca „nu se misca lucrurile, sa avem fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada A8 in urmatorul exercitiu financiar al UE”. „Stimate domnule Orban, ati ignorat Moldova ca ministru al Transporturilor,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1)…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu a declarat, duminica, referitor la atitudinea Guvernului PNL fața de pensii, ca „pentru romani nu au bani, dar pentru corporații nu este nicun fel de problema”.„Iata ca pentru romani nu au bani, dar pentru corporații nu este niciun fel de problema.…

- Și dupa ce aceștia au pus sechestru pe conturile ROMATSA și Nuclearelectrica Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca ROMATSA risca sa ramana fara bani si, ca urmare, a luat decizia de a plati suma de aproximativ 278 de milioane de euro catre frații Micula pentru care exista un titlu executoriu.…

- Senatorul Mihai Fifor face o serie de calcule și le-a publicat in miez de noapte. El arata ca PNL a reușit performanța de a se imprumuta dublu fața de PSD in doar 20 de zile.Citește și: SURSE - Cozmin Gușa și Vasile Dancu, recuperați de noua putere din PSD: vor ocupa 2 funcții importante…

- O noua intalnire intre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor și patronatelor pentru a discuta creșterea salariului minim va avea loc peste o saptamana, a anunțat marți Violeta Alexandru, ministrul muncii, finalul unor consultari cu partenerii sociali. In cadrul intalnirii de marți, patronatele…