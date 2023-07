Banca rusă Sberbank câştigă anual aproximativ 3 miliarde de dolari din inteligenţa artificială, i-a spus directorul general preşedintelui Putin Progresele in AI generativa realizate de firme precum startupul OpenAI, sustinu de Microsoft, stimuleaza entuziasmul cu privire la potentialele beneficiile acesteia pentru afaceri si societate. Rusia, ocolita si sanctionata de Occident, trebuie sa dezvolte tehnologia in mare parte singura. „ ”In fiecare an, investim o suma de aproximativ 1 miliard de dolari in tehnologie de inteligenta artificiala. Si primim aproximativ 3 miliarde de dolari inapoi din inteligenta artificiala”, i-a spus Gref lui Putin la un eveniment televizat czare a avut loc la Kremlin. ”Amploarea este serioasa. Acesta este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

