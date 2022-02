„Banca” Mediului a trecut sub controlul Rovanei Plumb

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a Rovana Plumb a disparut din linia intai a PSD, fiind europarlamentar, continua sa aiba controlul in mai multe instituții prin oamenii promovați și susținuți de ea de a lungul timpului. Una dintre instituțiile care a trecut sub controlul total al Rovanei Plumb este Autoritatea pentru Digitalizarea…

- Amenda pentru incendierea vegetatiei in Delta este de pana la 6.000 de lei pentru persoanele fizice si de cel putin 25.000 de lei pentru persoanele juridice, a anunțat Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Anuntul vine dupa ce mai multe zone din apropierea orasului Sulina au fost…

- Autoritațile romane vor sa elimine 250.000 de mașini vechi de pe strazi, conform angajamentelor asumate in fața Uniunii Europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Una dintre masurile luate in calcul de Guvern este acordarea unei sume de 3.000 de lei proprietarilor care iși duc…

- Șefia Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a fost nuca cea mai tare a negocierilor de anul trecut dintre liderii locali din PNL și ulterior intre PSD și PNL, dar ieri a fost numit șef al acestei autoritați de catre premierul Ciuca o persoana nominalizata inca de pe vremea fostului prim ministru…

- ”Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P) si a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), o Hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a suplimentat bugetele Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus cu cate 300 de milioane de lei fiecare. Sumele vor fi utilizate in acest an doar pentru asigurarea fondurilor necesare aprobarii dosarelor de acceptare depuse de solicitantii persoane juridice in…

- Chiar daca Rovana Plumb a disparut din prin planul politicii romanești fiind europarlamentar PSD, ea continua prin oamenii sai sa controleze anumite ministere pe unde a trecut. Unul dintre ministerele foarte dragi Rovanei Plumb este cel al Fondurilor Europene, actualul Minister al Investițiilor și Proiectelor…