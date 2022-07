Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va avea un reprezentant în Consiliul de Administraţie al Euroins Insurance Group ”Trei noi membri se vor alatura Consiliului de Administratie al Euroins Insurance Group (EIG), parte a grupului Eurohold. Acestia sunt Todor Danailov, Kremena Pateva si Prasun Singhal. Decizia privind noii membri a fost deja inaintata spre aprobare Comisiei de Supraveghere Financiara (FSC), dupa care va fi votata de actionari si inregistrata in Registrul Comertului din Bulgaria”, informeaza grupul. In urma inregistrarii, Consiliul de administratie va fi format din sase membri in total. Noii membri se vor alatura lui Assen Christov, Kiril Boshov si Jeroen van Leeuwen, care fac parte in prezent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

