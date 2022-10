Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea economica in zona euro este susceptibila sa intre in recesiune in 2023, pe fondul prelungirii razboiului din Ucraina, au declarat vineri doi importanti oficiali de la Banca Centrala Europeana (BCE), transmite AFP. „Perspectivele de crestere sunt orientate in principal in jos, in special…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- In studiul World Economic Outlook dat publicitații la 26 iulie, FMI anticipeaza ca Produsul Intern Brut global va crește in anul curent cu 3,2% fața de creșterea de 6,1% din 2021. Noua prognoza inrautațește ușor estimarile facute de FMI in aprilie, potrivit Radio Europa Libera Moldova .In zona euro,…

- La șase luni de cand Rusia a invadat Ucraina, raspunsul Occidentului la criza a ramas puternic și in mare masura unit, spre surprinderea multora. In ciuda anilor de relații fracturate in timpul mandatului fostului președinte american Donald Trump și a pandemiei de Covid-19, alianța transatlantica a…

- Industria de confectii din Bangladesh, al doilea exportator mondial dupa China, este lovita din doua parti prin incetinirea cererii mondiale si o criza energetica care risca sa ameninte revenirea tarii din pandemie, transmite Bloomberg. Plummy Fashions Ltd., un furnizor pentru grupul PVH Corp., firma…

- Omul lui Deripaska, sef la Otopeni. Sorin Radu Paun, administratorul si managerul unei firme controlate indirect de oligarhul rus Oleg Deripaska, a fost numit director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Numirea a fost facuta de Consiliul de Administratie la propunerea presedintelui…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, potrivit unui raport facut public marți, 26 iunie, potrivit ReutersInstituția a avertizat ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se…