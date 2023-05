Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o serie de sase majorari de dobanda, cu cate 50 de puncte de baza, adoptate incepand din luna iulie 2022, oficialii BCE estimeaza ca nu s-au apropiat inca de sfarsitul ciclului de inasprire a politicii monetare. "Nu a venit inca momentul sa ne oprim din majorarea dobanzilor", a avertizat, la finele…

- Statele Unite au anuntat ca desemneaza drept "amenintare emergenta" xilazina, supranumita 'tranq', in special pentru a putea debloca fonduri in lupta impotriva acestui drog care face deja ravagii in tara, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- In cadrul ședinței de astazi, Consiliul BNM (Banca Naționala a Moldovei) a decis reducerea ratei de politica monetara cu 3 puncte procentuale, la 14%.BNM a redus și ratele la creditele overnight, la nivelul de 16,00 la suta anual, iar la depozitele overnight, la nivelul de 12,00 la suta anual, transmite…

- Rata locurilor de munca vacante in trimestrul patru al anului trecut a fost de 3,1% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cele mai mici valori ale acestui indicator inregistrandu-se in Bulgaria si Romania (ambele cu 0,8%), arata datele publicate luni de Eurostat.La polul opus, statele…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o noua majorare a dobanzii de politica monetara, cu 0,50 de puncte procentuale, semnaland ca este pregatita sa furnizeze lichiditati bancilor, daca va fi necesar, pe fondul tulburarilor recente din sectorul bancar, transmite CNBC. BCE a semnalat timp de cateva…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 50 puncte de baza, asa cum a promis inca de luna trecuta, ignorand haosul de pe pietele financiare si solicitarile investitorilor privind renuntarea la inasprirea politicii monetare pana la

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,4%, subindicii sectoarelor economice fiind in mare parte pozitive. Actiunile de tehnologie au crescut cu 4,6%, in timp ce petrolul si gazele au condus pierderile, scazand cu 1,5%. Banca Angliei a anuntat ca va majora ratele dobanzilor cu 0,50 de…