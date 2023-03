Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor primi facturi simplificate la energie electrica. Autoritatea de Reglementare in Energie a pregatit un nou model pe care va trebui sa il respecte toți furnizorii, din primavara. Astfel, incat, facturile sa fie mai ușor de ințeles de catre consumatori.

- Azerbaidjanul a devenit al doilea mare furnizor de gaze naturale al Turciei, relateaza Azernews, citand Autoritatea de Reglementare a Pieței Energiei (EMRA) din Turcia, scrie azernews.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In ultimul sau raport referitor la evoluția pieței de gaze, Autoritatea de Reglementare din Ungaria (MEKH, instituția omologa ANRE), are un capitol special dedicat importanței aprovizionarii cu gaze a Ungariei dinspre Romania. Denumit “Creșterea importanței importurilor din…

- Moldovagaz din țara vecina va achita 1230 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale furnizate de Rusia, adica un preț de peste 440 de dolari mai mare fața de luna decembrie, anunța șeful companiei moldovenești, Vadim Ceban.

- Autoritatea poloneza de reglementare UOKiK a acuzat divizia poloneza a grupului T-Mobile de publicitate inselatoare referitoare la o oferta gratuita de date mobile, compania riscand o amenda echivalenta cu 10% din veniturile sale anuale, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu…

- Cand Comisia a confiscat activele digitale ale FTX in noiembrie, acestea valorau doar 296 de milioane de dolari, a spus FTX intr-un comunicat. FTX a cerut comisiei ”sa elimine orice confuzie” cu privire la activele pe care le detine si valoarea acestora. Autoritatea de reglementare a inceput in noiembrie…

- Twitter anticipa ”o situatie negativa a fluxului de numerar de 3 miliarde de dolari pe an”, inainte de reducerea costurilor, a declarat Musk miercuri, intr-un chat audio pe Twitter Spaces. De cand a preluat Twitter pe 27 octombrie, Musk a concediat 50% din angajatii companiei si a cerut personalului…

- Noul standard limiteaza rezervele criptografice ale bancilor la 2% pana in 2025 și intra in vigoare la 1 ianuarie 2025. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…