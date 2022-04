Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a transmis un mesaj in cinstea zilei de Paști. Mesajul a fost publicat pe internet in dimineața zilei de duminica, 17 aprilie 2022. In aceasta zi, credincioșii romano – catolici, reformați, evanghelici lutherani și unitarieni serbeaza Paștele. "Intariți-va și…

- Incepe ziua de luni in forța cu cele mai tare glume ale momentului. Iți prezentam cinci bancuri care cu siguranța te vor amuza și te vor face sa razi cu gura pana la ureci. Ție care ți-a placut cel mai mult?

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu buna dispoziție, atunci trebuie sa citești bancurile pe care ți le recomandam. Cu siguranța te vei amuza și le vei arata și prietenilor tai. Iata cele mai tari glume ale zilei.

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 2 februarie sint: 02 februarie — a 33-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 332 de zile. Sarbatori religioase…

- Polițiștii de prevenire bacauani au desfașurat activitați informativ-preventive in randul elevilor Școlii Gimnaziale Sascut, cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței in școli, marcata la data de 30 ianuarie. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au organizat activitați…

- Bestseller internationalCecelia Ahern, autoarea bestsellerului "P.S. Te iubesc" apeleaza si de aceasta data la scrisori, notite, e mail uri si mesaje pentru a construi acest roman despre oportunitati ratate, in care iubirea reuseste sa depaseasca obstacolele. Rosie si Alex sunt facuti sa fie impreuna…

- Unul isi intalneste un prieten care era bandajat peste tot, plin de vanatai, un picior rupt si avea ochii negri. Da 39; ce ai patit Ai ajuns sub un TIR Nu. E din cauza noului meu hobby. Ce hobby In fiecare noapte, pe la 3, sun la intamplare numere de telefon si zic "Fraiere, ia ghici, cine sunt 39;…

- Romanii sunt in momentul in care așteapta „salvarea” din partea guvernaților, cand vorbim de explozia prețurilor la energie electrica și gaze. Se pare ca premierul Nicolae Ciuca este in masura sa aduca acest „colac de salvare”, prin emiterea unei Ordonanțe de Urgența menite sa plafoneze toate prețurile…