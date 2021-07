Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Proiecte Timișoara finanțeaza 37 de evenimente din 99 de oferte culturale depuse pe Apelul 1 Cultura, cu 3 milioane de lei. Cei mai mulți bani au cerut Fundația Calina, Centrul Cultural Plai, Fundația UVT. 61 de proiecte au fost respinse.

- Unul dintre cele mai bine primite evenimente de cultura și entertainment, Flight Festival, se pare ca nu a fost destul de ”anvergura in domeniul cultural” și nu a adunat destule puncte in cursa pentru a primi bani prin nou inființatul Centru de Proiecte al Primariei Timișoara. In total au fost depuse…

- Un total de 99 din... 98 de dosare admise pe Apelul 1 al Centrului de Proiecte Timișoara au fost aprobate, intr-o prima etapa, pentru finanțare. Pana acum s-au verificat doar conformitatea administrativa și eligibilitatea ofertelor inscrise și poate incepe evaluarea.

- Interesul pentru banii alocați de la bugetul local al Timișoarei pentru domeniul cultural-artistic a depașit probabil chiar și așteptarile finanțatorilor. Nu mai puțin de 98 de aplicanți au depus cereri la primul apel de finanțare in domeniul culturii lansat de Centrul de Proiecte al Primariei. Arte…

- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara lanseaza cel de-al doilea apel din 2021 pentru oferte culturale care pot primi finanțare nerambursabila din bugetul local. Apelul 2/2021 Cultura, care finanțeaza proiecte strategice și evenimente de anvergura in domeniul cultural, are un buget de 2 milioane…

- Recent inființatul Centru de Proiecte lanseaza primul apel și acorda finanțare nerambursabila de la bugetul local pentru programe, proiecte și acțiuni culturale care se vor derula in acest an. Apelul este deschis tuturor operatorilor culturali interesați și are un buget total de trei milioane lei. Termenul-limita…

- Centrul de Proiecte al Primariei Timișoara are director „plin”. Singurul candidat care a vrut sa ocupe postul de director a trecut cu bine de probe. Arhitecta Alexandra Rigler va lucra deocamdata singura, pentru ca nu s-a inscris nimeni la concursul pentru celelalte funcții.

- Timișorenii nu sunt interesați sa se angajeze la Centrul de Proiecte al Primariei Timișoara, care va gandi viitoarea strategie culturala a orașului in contextul TM2023. Nici macar salariile destul de ridicate nu i-au convins pe aceștia sa participe la concursul pentru posturi organizat de primarie.…