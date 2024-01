Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Reghin a demarat, in data de 28 decembrie 2023, o licitație evaluata la valoarea de 5.806.654 de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro), fara TVA, pentru execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiție "Modernizare strada Pandurilor, municipiul Reghin, județul Mureș", informeaza…

- Balul Insuraților, care va avea loc in data de 6 ianuarie 2024, incepand cu ora 20.00, la Caminul Cultural din Urisiu de Sus din comuna Chiheru de Jos, judetul Mures. Balul Insuraților este un prilej de bucurie și socializare pentru comunitatea locala și nu numai. Participanții sunt incurajați sa imbrace…

- Primaria comunei clujene Mica a organizat duminica spectacolul ”Iata vin colindatori”, dedicat sarbatorilor de iarna. Din programul evenimentului au facut parte colindatori școlarii și preșcolarii unitaților de invațamant din Nireș și Sanmarghita, Felix Galan și Grupul Vocal Poarta Someșurilor, fiind…

- Trei barbați au fost arestați pentru trafic de droguri de mare risc in Cluj-Napoca, doi dintre retinuti fiind acuzati ca au vandut, in mod repetat, astfel de substante catre consumatori de pe raza judetelor Cluj, Mures si Suceava. „Din cercetarile efectuate a reieșit ca, in perioada octombrie – noiembrie…

- Sala Sporturilor "Simon Ladislau" din Tg.Mureș gazduiește, in perioada 10-12 noiembrie, Campionatul Național Individual de lupte, rezervat sportivilor cu varsta sub 17 ani, precum și Cupa Romaniei la lupte la seniori. Cele doua concursuri cuprind intreceri la toate stilurile, respectiv libere, greco-romane…

- In data de 30 august 2023, prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a emis Ordinul de prefect care dispunea masurile organizatorice pentru acțiunile de control la instalațiile de depozitare și comercializare a carburanților, inclusiv GPL, din județul Mureș. Pana la data de 31 octombrie 2023, 11 instituții…

- Votul a fost dat ieri in Consiliul Local, in contextul in care Guvernul nu a virat inca fondurile necesare pentru lunile august și septembrie, astfel ca o suma de peste 4 milioane de lei a fost luata din bugetul local. In Tg. Mureș circa 1.500 de persoane cu handicap grav beneficiaza de insoțitor, a…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat, in data de 18 octombrie, in localitatea Balauseri un autoturism condus de un barbat in varsta de 40 de ani, din judetul Brasov, care conducea cu anvelopele uzate peste limita legala. "In urma celor constatate, i-a fost retinut certificatul de inmatriculare,…