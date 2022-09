Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii concertului din pestera Romanesti au anuntat ca, in acest an, iubitorii de muzica clasica vor avea, din nou, parte de un spectacol inedit. Dupa cativa ani de pauza din cauza pandemiei, seria spectacolelor din pestera va fi reluata de luna viitoare. Primarul comunei Tomesti, Costel Medelean,…

- Toamna a venit si, odata cu ea, se numara nu doar bobocii, dar si borcanele cu zacusca, dulceața și muraturi. Gospodinele din Asociația Pensionarilor “Viața Lunga” Mioveni vor avea ocazia sa se intreaca in maiestrie, sambata, 1 octombrie, la o noua ediție a concursului „Recolta de Toamna”. Vor fi premiate:…

- Aproximativ 25.000 de oameni s-au adunat duminica seara in centrul orașului, unde petrecerea a debutat cu concertul susținut de trupa Beatrice și s-a incheiat cu cel al formației Akos. Ediția din acest an a stabilit un record din mai multe puncta de vedere, spun organizatorii: concertul trupelor Beatrice…

- Program EOF 10, 25-28 august 2022Am inceput organizarea festivalului "European Oldtimer & Youngtimer Festival. Evenimentul si anul acesta va fi de 4 zile, incepem deja de joi. Tot asa ca si anul trecut ziua de vineri va fi dedicata si pentru "BAZAR DE PIESE".Organizatorii va asteapta cu drag cu masini…

- In data de 7 august, incepand cu ora 12:00, intr-o locație tradiționala, gradina casei parintești a autorului, Ciprian Coc are lansarea volumului: Regasiri – poeme mai vechi și mai noi. Vor participa Gheorghe Barlea, Elena Caraușan, Terezia Filip, Gheorghe Parja, Nicolae Sceianu. Source

- Sfantu Gheorghe, luni, 25 iulie 2022 – Impreuna cu partenerii sai din Romania, Fundatia „Muzsikal az Erdo" (Canta Padurea) din Ungaria organizeaza concerte in padure in trei locatii din Transilvania: doua din Secuime si una din Tara Barsei. Organizatorii au prezentat programul concertelor din padure…

- Organizatorii ediției din acest an a Festivalului Sighișoara Medievala au publicat, pe pagina web a Primariei Municipiului Sighișoara, www.primariasighisoara.org, programul complet la evenimentului. Festivalul bifeaza in acest an cea de-a 28-a ediție și va fi prezentat de catre cunoscutul om de televiziune…

- Festivalul „Sighișoara Medievala" va avea loc anul acesta in perioada 29 – 31 iulie. Ajuns la cea de a XXVIII –a ediție, festivalul surprinde, pe parcursul a trei zile, stilul medieval cu tot ce are el mai frumos și mai autentic. Intrarea in Cetatea Medievala este libera! "In perioada 29-31 iulie 2022,…