Stiri pe aceeasi tema

- Promotor al acestei intalniri, care poate fi decisiva pentru viitorul științei romanești, este profesor doctor Irinel Popescu, medic primar de Chirurgie Generala, Coordonatorul Centrului Integrat de Excelența in Boli Hepatice din Spitalul Clinic SANADOR.

- Presedintele Joe Biden vine in Europa si va fi in Polonia in perioada 20-22 februarie. Anuntul a fost facut de Casa Alba, care a precizat ca presedintele american se va intalni cu omologul polonez, dar si cu lideri din Europa de Est, printre care presedintele Romaniei.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat vineri seara Presedintia de la Washington. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape un sfert dintre investitorii romani (23%) se tem de o recesiune globala in acest an, 21% se tem de inflatie si 18% de un conflict international, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de investitii, informeaza AGERPRES . Totodata, 9% dintre acestia se tem de o eventuala majorare a impozitelor.…

- Elveția, Luxemburg și Germania sunt „paradisuri” salariale pentru profesori, conform unui raport publicat in acest sens de Comisia Europeana, transmite publicația elena Reporter, citata de Rador....

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, dupa ce a discutat cu firmele de medicamente ca in Romania nu este in acest moment o criza de paracetamol si ibuprofen. Totodata, Rafila a precizat ca tot astazi va avea loc ultima intalnire cu marii distribuitori de medicamente, prin care se…

- Luna de varf pentru vacantele romanilor a fost, anul acesta, august, in vreme ce pentru calatoriile de afaceri au fost lunile iunie si mai. Institutul National de Statistica noteaza ca, la fel ca si in anii trecuti, turistii romani au preferat calatoriile de scurta durata (de mai putin de 4 nopti de…

- Noul produs Fairy Platinum Plus asigura aceeași curațare stralucitoare a vaselor chiar și la un program scurt de spalare. Fairy, o marca Procter & Gamble, impreuna cu Energy Saving Trust, o organizație britanica dedicata promovarii eficienței energetice, conservarii și utilizarii durabile a energiei,…