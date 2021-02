Baloo a intrat în hibernare Mascota stațiunii montane Straja, ursul Baloo, a intrat in hibernare. Ingrijitorii lui Baloo au avut grija sa ii avertizeze pe turiști ca ursul se afla in perioada de odihna. Astfel, pe țarcul in care sta Baloo a fost montat un panou pe care este scris mesajul „Va rog nu ma deranjați! Sunt in hibernare”. Potrivit lui Emil Parau, ursul Baloo, este precum un meteorolog. Acesta simte cand se lasa frigul puternic și intra in hibernare. In luna februarie ursul Baloo va implini 21 de ani. La fel ca in fiecare an, acesta va fi serbat cu un tort special. Colaborator Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

