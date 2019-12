Stiri pe aceeasi tema

- BALONUL DE AUR // Leo Messi (32 de ani) a caștigat al șaselea trofeu din cariera și a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie! Celelalte disctincții au venit in anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2015. Lionel Messi a devenit lider solitar in ierarhia Baloanelor de Aur caștigate, devansandu-l pe Cristiano…

