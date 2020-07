Stiri pe aceeasi tema

- Politistii gorjeni au deschis o ancheta penala in cazul unui pacient in varsta de 85 de ani, internat la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, caruia i s-ar fi facut tranfuzie de sange cu o alta grupa.

- Fostul sef al Garzii Financiare Gorj, Gigel Capota, actualul director economic al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, a fost trimis in judecata pentru evaziune pentru un prejudiciu de pe aproximativ 45.000 de lei (450 milioane de lei vechi), asa cum reiese din rechizitoriu, desi acesta a incercat…

- Mai mulți pescari din Gorj au fost prinși la pescuit in perioada de prohibiție, in comuna Branești. Astfel, o acțiune de control care se deruleaza in aceasta perioada impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a inceput sa aiba și rezultate concrete. 1 de 2 Comisarii Garzii…

- Reprezentantii Garzii de Mediu Gorj au luat la verificari mai toate microcarierele din judet in scopul identificarii eventualelor nereguli. Acestia nu au fost insa pusi in situatia de a aplica sanctiuni, desi recunosc ca impactul deschiderii atator m...

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, de astazi, se prezinta astfel: 295 persoane in carantina instituționalizata, din care 40 persoane au intrat in carantina și 20 persoane au ieșit din carantina in ultimele 24 de ore;423 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, din care 13 persoane…

- Unul dintre directorii de la Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu a fost internat la secția de bolși infecțioase, fiind suspect de coronavirus.Directorul de ingrijiri medicale al Spitalului Județean de Urgența, Claudia Elena Motea din Targu Jiu, a fost internata de urgența la Secția de Boli Infecțioase…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj a amendat o bucatareasa din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa ce un bolnav a gasit un gandac in mancare. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Gorj, amenda aplicata la finalul saptamanii trecute este de 2.000 de lei. Faptul…

- Alte trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus in cadrul anchetei epidemiologice desfașurate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj in cartierul Romanești, dupa ce saptamana trecuta un copil de cinci luni testat pozitiv a dus la depistarea altor 11 membri ai familiei cu Covid-19.…