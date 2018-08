Stiri pe aceeasi tema

- HAJDUK SPLIT - FCSB 0-0 // Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit de rezultatul de egalitate din Croația. Tehnicianul roș-albaștrilor le da o veste proasta fanilor: accidentarea lui Mihai Balașa pare sa fie una serioasa, ceea ce inseamna ca FCSB are, deocamdata, un singur…

- HAJDUK SPLIT - FCSB // Fanii croați au pregatit o coregrafie speciala pentru meciul cu FCSB din turul III preliminar al Europa League. Totul despre meci AICI! Mai multe imagini FOTO AICI! Returul va avea loc peste o saptamana, pe Arena Naționala. Caștigatoarea se va duela in play-off cu invingatoarea…

- FCSB va juca joi, de la ora 21:45, pe terenul celor de la Hajduk Split, in prima manșa a turului III al preliminariilor Europa League. Meciul este in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Astazi, jucatorii celor de la FCSB și staff-ul condus de Nicolae Dica s-au relaxat. Aceștiau profitat de vremea…

- Dejan Lovrici, jurnalist la cel mai bine vandut ziar din Croația, 24 SATA, face pentru Gazeta Sporturilor analiza lui Hajduk Split, adversara lui FCSB din turul III preliminar din Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO, iar pana in acest moment nu s-a anunțat ce post TV va transmite partida. …

- Dupa 2-0 in manșa tur, FCSB nu a avut nicio emoție la returul cu Rudar Velenje. Elevii lui Nicolae Dica s-au distrat cu formația din Slovenia și au facut spectacol pe "Arena Naționala", impunandu-se categoric, scor 4-0. In turul trei preliminar din Europa League, vicecampioana Romaniei o va infrunta…

- Inainte de FCSB - Rudar, din turul II al preliminariilor Europa League, Gigi Becali a comentat primul "11" ales de antrenorul Nicolae Dica și a declarat ca Florinel Coman este atacant dupa declarațiile date de Gica Hagi. "Sunt foate relaxat. Dupa 2-0 in deplasare, nu e normal sa fiu relaxat? Probabil…

- FCSB și Dinamo au terminat la egalitate aseara, scor 3-3. Rudar Velenje, adversara din turul secund al Europa League a FCSB, și Hajduk Split, posibila adversara din turul urmator, au fost umilite in competițiile interne. FCSB - Rudar Velenje, manșa retur a Turului II preliminar din Europa League, se…

- FCSB iși incepe aventura europeana cu un meci in Slovenia, cu Rudar Velenje, in turul 2 preliminar din Europa League. Prima manșa e transmisa in direct de la ora 18:30 pe Prima TV și liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. Rudar-FCSB va fi liveTEXT AICI In turul 3, invingatoarea acestei duble va intalni caștigatoarea…