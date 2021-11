Baladele lui Ciprian Porumbescu și George Enescu la Filarmonica Pitești Baladele lui Ciprian Porumbescu și George Enescu la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 2 decembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifunctional un nou concert simfonic extraordinar. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei revin dirijorul Alexandru Ganea și violonistul Florin Croitoru. In program: C. Silvestri – Jocuri populare romanești din Transilvania, G. Enescu – Balada pentru vioara și orchestra, C. Porumbescu – Balada pentru vioara și orchestra și F. Mendelssohn Bartholdy – Simfonia nr. 5 Reforma. Dirijor permanent invitat al Filarmonicii Pitești,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

