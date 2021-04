Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 9 aprilie, pana la ora 14.00, pe bd. Unirii nr.3, unde se execurta lucrari de reparații branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 25 martie, pe mai multe strazi din Baia Mare. In intervalul orar 09.00 – 14.00 pe str. Valea Roșie, str. Caramizilor se executa lucrari de reparații. In acelasi interval, pe str. Vasile Lucaciu nr.72 au loc lucrari de cuplare branșament.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 23 martie, in Baia Mare, pe Aleea Maraști, str. Macului, in intervalul 09.00-14.00, unde se executa lucrari de cuplare la rețea noua. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 17 martie, pana la ora 15.00, in Baia Mare pe str. Victoriei (intre str. Aurel Vlaicu și bd. Independenței), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vine, 19 februarie, intre orele 10.00 si 14.00, in Baia Mare, pe str. Victoriei nr.132, unde se executa lucrari de blindare branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 17 februarie, in intervalul orar 10.00 – 14.00, in Catalina, Coltau si Sacalașeni, unde au loc lucrari de reparații. In acelasi interval orar nu vor avea apa la robinete locuitorii de str. Victoriei, nr.132 din Baia Mare, unde…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabila miercuri, 3 februarie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Cartierul Firiza și str. Florilor nr.8, sc. C (Baia Mare). Aici au loc lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile in Baia Mare marti, 26 ianuarie, in intervalul orar 09.00 – 14.00, pe strada Marasesti nr. 9, unde se executa lucrari de reparații bransament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru…