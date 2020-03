Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta de la Spitalul Judetean Suceava este internata in Sectia de Boli Infectioase. Ea este infectata cu coronavirus, la fel ca si sotul sau, depistat cu Covid-19. Starea de sanatate a barbatului, internat in Sectia ATI din cauza unor probleme respiratorii majore, s-a degradat in ultimele 48 de…

- Karl-Anthony Towns (24 de ani), jucatorul echipei Minnesota Timberwolves din NBA, a postat pe Instagram un video emoționant prin care încearca sa traga un semnal de alarma în ceea ce privește infectarea cu coronavirus. El a dezvaluit ca mama sa, testata pozitiv la Covid-19, a fost plasata…

- Un baiat in varsta de zece ani a cazut de la etajul al doilea al blocului in care locuiește. Copilul a ajuns la spital cu leziuni pe tot corpul, informeaza stiridebuzau.ro.Ambulanța l-a preluat pe copil de la fața locului și l-a dus la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Buzau. Puștiul este…

- Barbatul din judetul Gorj, depisat cu coronavirus se afla in stare buna si nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus, transmite Grupul de Comunicare Strategica.De la operationalizarea liniei telefonice TELVERDE 0800800358 destinata cetatenilor care doresc informatii legate…

- Suntem in plina epidemie de gripa, iar infecțiile respiratorii virale și bacteriene nu sunt nici ele puține. Dorim sa atragem atenția asupra unor practici care, in primul rand, ne protejeaza micuții de expunerea inutila la boli prin prezentarea la urgențe atunci cand nu este cazul. De asemenea, dorim…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu.„Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- O femeie insarcinata, in varsta de 34 de ani, din Mediaș, este primul caz diagnosticat cu gripa in acest sezon, in județul Sibiu. Starea gravidei este buna, transmite, luni, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Direcția de Sanatate…