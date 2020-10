Stiri pe aceeasi tema

- E OFICIAL! Baia Mare a intrat in SCENARIUL ROȘU, alaturi de alte 3 localitați! Gradinițele și școlile se INCHID, la fel și restaurantele, fiind permise doar terasele. Masca de protecție, OBLIGATORIE in toate spațiile publice deschise. Lista masurilor și comunicatul oficial: “Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat Dr. Raed Arafat nr. 4659720/2020 privind instituirea carantinei zonale in localitatea Petrova, incepand cu data de 24 octombrie a.c., ora 08.00, pentru o perioada…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara și a aprobat noile scenarii de desfașurare a activitații la unitațile de invațamant preuniversitar. In conformitate cu prevederile legislației in vigoare scenariile au fost avizate de Inspectoratul Școlar Județean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat hotarari prin care se aproba scenariul II (galben) de functionare pentru toate unitatile de invatamant din municipiul Galati si din alte trei localitati, informeaza, marti, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, in urma unei adrese transmise…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a publicat lista școlilor din județ și scenariul de funcționare pentru fiecare. Astfel, Scoala Gimnaziala „Cristian Herbei” din Varadia Mureș, respectiv Școala Gimnaziala din Varadeni sunt in scenariul roșu dupa confirmarea unor cazuri de coronavirus.…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 89 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 96 de efective pentru verificarea respectarii masurilor de protecție individuala (purtarea maștii de protecție in…

- Comitetele pentru situații de urgența au hotarat scenariile pentru inceputul de an școlar. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant din judetul Valcea, pana vineri, 11 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis hotararile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in cursul zilei de ieri, 10 septembrie, in ședința extraordinara și in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant…