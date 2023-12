BAIA MARE. O nouă reușită pentru medicii Spitalului Județean Baia Mare O noua intervenție chirurgicala complexa de succes la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare. Managerul Alexandru Oros a precizat ca intervențiile chirurgicale complexe au devenit deja normalitate la cel mai mare spital din Maramureș: „La finalul lunii noiembrie, a fost efectuata o intervenție EVAR- repararea endovasculara a unui anevrism de aorta abdominala de mari dimensiuni cu eminența de ruptura. Complexitatea cazului a fost data de faptul ca pacientul a necesitat preprocedural implantarea unui stent coronarian. Procedura a fost efectuata in anestezie locala, cu pacientul treaz, hemostaza… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

