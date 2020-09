Stiri pe aceeasi tema

- Daca fostul ministru al Sanatații, Ruxanda Glavan, asigura transparența in achizițiile publice, atunci ea avea sa fie eroina livrarilor catre Ministerul Sanatații. Declarația a fost facuta de premierul Ion Chicu in contextul unor informații lansate de Glavan precum ca Guvernul ar fi anulat achiziția…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a venit cu precizari referitoare la declarația pe proprie raspundere pe care parinții ar urma sa o semneze din toamna cand iși trimit copiii la școala. Monica Anisie, a declarat, joi seara la TVR 1, ca declarația pe proprie raspundere pe care parinții trebuie sa o…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 17 – 28 august 2020, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de dezinsectie terestra impotriva țanțarilor. Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și…

- Municipiul Reghin va efectua in perioada 12 – 21 august 2020, intre orele 20.30 – 07.00, o noua etapa a acțiunii de dezinsecție pe domeniul public al municipiului (parcuri, terenuri de joaca pentru copii, piețe, maluri, etc). Produsele folosite in acțiune au ca substanțe active cipermetrin și tetrametrin,…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 13 – 24 iulie, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș dezinsectia terestra impotriva țanțarilor și capușelor. ”Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare,…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 13 – 24 iulie 2020, specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș dezinsectia terestra impotriva țanțarilor și capușelor. Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare,…

- Primaria Municipiului Deva si operatorul Serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare SC Coral Impex SRL Deva vor demara a doua etapa a campaniei de dezinsecție terestra a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva. Actiunea de dezinsecție terestra…

- Operațiunea se va desfașura în perioada 1 – 31 iulie 2020, între orele 22.00 - 06.00, în funcție de condițiile meteorologice. Produsele folosite sunt EXIT 100 SC/EC și MICROSIN pentru actvitatea de dezinsecție și VECTOBAC WG pentru activitatea de delarvizare, produse…