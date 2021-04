Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare s-a calificat in semifinalele European League, sambata, dupa ce a invins formatia Dunarea Braila si in mansa retur din sferturi, scor 27-25 (13-14), potrivit news.ro. In tur, la Braila, Minaur a castigat cu scorul de 31-24, iar cu dubla victorie si…

- Sambata, 3 aprilie, de la ora 13.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și HC Dunarea Braila, manșa retur a sferturilor de finala din EHF European League. In primul joc, disputat pe malul Dunarii, Minaur s-a impus cu 31-24 și a luat o opțiune serioasa…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au facut un meci excelent contra CSM-ului Bucuresti, in etapa a 19-a de campionat, și au cucerit trei puncte foarte importante in lupta pentru podiumul Ligii Nationale. Profitand de semiesecul Turdei, Constanta a urcat pe locul doi in clasament. Disputat la sala „Lascar…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti a invins vineri, in deplasare, formatia portugheza Sporting, scor 32-31 (17-12), in meci restant din etapa a 7-a a European League. Principalii marcatori ai partidei au fost Valdez 7 goluri, pentru Sporting, respectiv Hantaru si Gavriloaia, cate…

- HC Dunarea Braila a invins echipa franceza Fleury Loiret Handball, cu scorul de 31-25 (17-12), duminica, la Orleans, in Grupa D a competitiei feminine de handbal EHF European League. Dunarea, care in tur s-a impus cu 29-27, a controlat intregul joc, cu exceptia primelor cinci minute. Formatia braileana…

- Joi, 28 ianuarie 2021, SCM Ramnicu Valcea a obținut o victorie importanta in Liga Florilor, in fața unui adversar de calibru, HC Dunarea Braila, echipa care activeaza in faza grupelor EHF European League. Pentru echipa noastra urmeaza duelul din 2 februarie cu CS Activ Prahova Ploiești.

- In deplasarea din Rusia, confruntandu-se cu echipa antrenata de „o legenda vie” (Evgheni Trefilov), brailencele au condus (6-2 dupa primele 9 minute ale jocului, 12-7 dupa 16 minute, 15-13 la pauza, 24-21 in minutul 51); pe parcursul unei reprize, fiecare echipa are dreptul la un time-out de 60 de secunde,…