Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo ????COD PORTOCALIU???? valabila in intervalul orar 11:40 - 12:45 pentru urmatoarele UAT: Voinești, Tatarani, Ludești, Manești, Crangurile, Hulubești, Candești, Valeni-Dambovița, Malu cu Flori, Pietrari, Valea Mare, Gura Foii, Pucheni. Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula…

- Primaria Baia Mare a anunțat publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul care vizeaza reabilitarea Cinema Dacia, respectiv Parc Dacia. Planurile administrației…

- De joi, cresc preturile pe litoral, deoarece se intra in varful sezonului estival, iar turiștii care vin la mare vor plati mai mult cu 15-20%, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Constanța. La trei stele, in Mamaia, cazarea pleaca de la 300 de lei camera dubla pe noapte, pret de agentie,…

- Comunicat de presa Va informam ca din cauza creșterii consumului de apa potabila in aceasta perioada caniculara, care depașeste capacitatea de extracție a forajelor, incepand cu data de 13.07.2023, in comuna Malu cu Flori, se reduce presiunea in sistem in intervalele orare 08:00-18:00 și 23:00-05:00,…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca efectueaza plațile aferente masurii de sprijin care se acorda producatorilor agricoli din sectorul cereale, in conformitate cu prevederile HG nr. 352/2023, suma autorizata la plata fiind de 99.233.407,06 lei (20.099.940,82 euro)…

- Agenția de Protecție a Mediului a prezentat recent o serie de date legate de deșeurile care se produc in județul nostru, iar cifrele in ce privește gradul de reciclare nu sunt deloc bune. „La indicatorul generare deșeuri municipale, in anul 2021 au fost generate 179,75 kg/locuitor/an deșeuri. Fața de…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș efectueaza in aceasta perioada o campanie in direcția tuberculozei bovine, astfel ca pana acum au fost identificate cateva animale cu aceasta boala. Ele urmeaza a fi sacrificate in abator, iar proprietarii despagubiți. ”In acesta…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a inchis Campania de depunere fara penalitați a Cererilor de plata. Potrivit instituției, in perioada 01 martie – 31 mai 2023, au fost depuse un numar de 755.810 cereri de plata pentru o suprafața de peste 9,95 milioane hectare. In Bistrița-Nasaud…