- Aceste modele sunt fabricate in Italia, din piele, cu un design 3D care reproduce textura acestor produse de panificatie, avand logo-ul Moschino placat cu aur. "Viata este frumoasa cu Moschino. Plimbati-va pe malurile Senei (sau in supermarket) cu aceasta poseta Baguette in timp ce alegeti cel mai…

- Marca de lux italiana Moschino a pus in vanzare doua modele inspirate de "vedetele" brutariei franceze: o poseta in forma de bagheta si o geanta mini in forma de croissant, potrivit news.ro. Aceste modele sunt fabricate in Italia, din piele, cu un design 3D care reproduce textura acestor produse…

- Fanii-acționari din PCH și-au pierdut rabdarea cu investitorii spanioli, pe care au inceput sa-i ironizeze in cele mai nebanuite moduri. Situația critica de la Dinamo provoaca reacții care mai de care mai neașteptate. Enervați peste masura de promisiunile neonorate ale lui Pablo Cortacero, reprezentanții…

- FCSB și Dinamo se vor intalni in aceasta seara, intr-o partida contand pentru etapa 6 din Liga 1. Fanii celor doua echipe vor sa iși susțina favoriții in orele premergatoare duelului. FCSB - Dinamo se joaca astazi, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO…

- Livian de la “Puterea Dragostei”, un nou atac asupra Biancai Comanici. Fanii celor doi si-au luat “Adio!” de la o posibila impacare, desi au sperat mereu ca preferatii lor din emisiunea de pe Kanal D vor sfarsi prin a ramane impreuna. Un nou atac a lui Livian de la “Puterea Dragostei” Desi au castigat…

- Cine transmite la TV FCSB – Slovan Liberec? A fost intrebarea care le-a dat multe motive de ingrijorare fanilor echipei lui Gigi Becali. Negocierile dintre Becali și televiziuni au avansat cu mare greutate, iar posturile de sport s-au retras rand pe rand. Suma ceruta de patronul FCSB, 100.000 de euro,…

- Dinamo, aflata la al treilea meci de la instarea lui Cosmin Contra, n-a impresionat nici in prima repriza a partidei de la Mediaș. Dupa 45 de minute, cele doua echipe s-au aflat la egalitate, 0-0, roș-albii deschizand scorul dupa pauza. Fanii „cainilor” par sa-și fi pierdut deja rabdarea cu proiectul…

- Simona Halep a revenit in circuitul WTA, dupa o pauza de fix o luna, dar demonstreaza ca isi pastreaza cea mai buna forma. Jucatoarea de pe locul 2 mondial a invins-o pe Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-4, pentru a merge in turul 3 la WTA Roma. Si a reusit si cateva lovituri spectaculoase. In setul […]…