Băgat după gratii după ce a furat telefonul unei studente din buzunarul de la geacă Un hot care a furat un telefon mobil din geaca unei studente a fost prins de catre politisti. Individul a fost retinut si bagat dupa gratii. „La data de 27 aprilie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au retinut un barbat de 30 de ani banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca acesta la data de 30 martie, ar fi sustras unei tinere de 20 de ani din buzunarul unei geci telefonul mobil. In urma probatoriului administrat in cauza, barbatul a fost retinut de politisti pentru o perioada de 24 de ore, fiind introdus in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

