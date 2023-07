Bagaje pline cu haine nedeclarate la vamă Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chisinau au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor de la ruta Istanbul-Chișinau. In rezultatul controlului, in bagajul unui pasager au fost depistate articole vestimentare in cantitați comerciale, nedeclarate organului vamal, noteaza Noi.md. Documentat pe caz este un nerezident in virsta de 28 de ani. Bunurile au fost ridi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

