BAFTA 2021. Lista completă a nominalizărilor BAFTA 2021. Premiile BAFTA 2021 au anuntat lista completa a nominalizarilor, marti, 9 martie. Nomadland si Rocks sunt filmele cu cele mai multe nominalizari, sapte la numar. Pelicula romanesca Colectiv este nominalizata la categoria Cel mai bun documentar. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc pe 11 aprilie

