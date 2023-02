Stiri pe aceeasi tema

- DEBUT… Sambata 28 ianuarie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și Consiliul Județean Vaslui au deosebita placere de a va invita la lansarea volumului de debut HAIDUCUL DIN CETATE, semnat de tanara scriitoare Alexandra Drestaru. Deși foarte tanara, de curand a implinit varsta de 18 ani reușește sa scrie un…

- CE-A CAUTAT, A GASIT!… Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis ieri, 6 ianuarie a.c., ca inculpatului Ibris Randu Alexandru din Barlad sa-i fie schimbat arestul la domiciliu cu arestul preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost data in urma sesizarii IPJ Vaslui și DIICOT – ST Vaslui, dupa ce acesta…

- INEDIT ȘI ADEVARAT… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, ediția a 8 -a. Duminica, 8 ianuarie 2023, sunteți așteptați sa vizionați, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, difuzarea…

- UPDATE: „In jurul orei 8,43 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 52 de ani, din Zorleni, care in urma unui accident casnic accidental, prezinta o plaga taiata 1/3 inferioara coapsa dreapta. Starea pacientului este una grava, instabil hemo-dinamic, in șoc hemoragic. Intervenția…

- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza vineri, 16 decembrie a.c., ora 18:00, o activitate cu si despre copii, alaturi de Cercul de Teatru de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” si Scoala Gimnaziala „Manolache Costache Epureanu”. Acestia s-au pregatit sa surprinda publicul cu momente pline de…

- NOUTATE…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 8-a. Duminica, 11 decembrie a.c., va invitam sa vizionati, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, filmul romanesc „CASA CU PAPUSI”,…

- DOCUMENTAR… Muzeul ”Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, ediția a 8-a. Duminica, 27 noiembrie, sunteți așteptați sa vizionați, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, filmul maghiar „CULORILE…

- CONFERINTA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua conferinta cu tematica arheologica. Conferinta propune o incursiune in cadrul cercetarilor arheologice efectuate la Biserica „Sf. Gheorghe” Barlad in perioada mai 2020-februarie 2022, determinate de proiectul „Valorificarea turistica a ansamblului…